Misiles antisatélites prohibidos por EE. UU.

Washington, DC.- Kamala Harris, la vicepresidente de Estados Unidos, anunció el compromiso del país en no hacer más ensayos con misiles antisatélites, además instó a otros países a seguir sus pasos repudiando las pruebas lanzadas por Rusia y China.

Este anuncio convierte a Estados Unidos en el primer país del mundo en prohibir estos ensayos. Iniciativa que llevan a cabo distintas potencias para destruir sus propios satélites en el espacio.

Ver más: Estados Unidos intercambia baterías Patriot con Eslovaquia

En este sentido, Harris desde Vandenberg, en California precisó, «Estos ensayos son temerarios y son irresponsables, además de poner en peligro muchas de las cosas que hacemos en el espacio».

Al mismo tiempo, la vicepresidente Kamala agregó, «Trabajaremos con otros países para convertir esto en una nueva norma internacional, para un comportamiento responsable en el espacio«.

Spacewalkers Oleg Artemyev and Denis Matveev are on their final task today to continue preparing the European robotic arm for operations on the station. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Ko8sC4ryhm

Por su parte la OTAN denunció que Rusia, el pasado noviembre, generó «desechos peligrosos». Estos, pusieron «en riesgo» a la Estación Espacial Internacional (EEI), en una prueba con un misil antisatélite.

#NATO Allies have significantly increased the number of fighter jets on alert.

They are conducting around the clock air patrols over eastern Europe to safeguard Allied air space pic.twitter.com/n8Xd4JudTQ

— NATO (@NATO) April 18, 2022