Estados Unidos intercambia baterías Patriot con Eslovaquia

Washington, DC.- El presidente Biden, informó que habrá un «reubicación» de una de sus baterías Patriot en Eslovaquia, a cambio de que este país envíe a Ucrania su sistema de defensa antiaérea, que ayudará a garantizar la defensa ucraniana, frente a los aviones y proyectiles rusos.

Asimismo, Biden explicó que esta transferencia de material militar fue solicitada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

De esta forma, Biden precisó, «Ahora no hay tiempo para la complacencia. Las fuerzas armadas rusas puede que hayan fracasado en su objetivo de capturar Kiev, pero siguen infligiendo actos horribles de brutalidad contra el pueblo ucraniano».

Al mismo tiempo, Biden resaltó que dio la orden de que hagan todos los esfuerzos para, «identificar y proporcionar a las fuerzas armadas ucranianas las capacidades sofisticadas en armamento que necesitan para defender su país».

#NATO Allies have been providing substantial support to help #Ukraine 🇺🇦 defend itself, and push back the invading Russian forces #ForMin | @jensstoltenberg

En este sentido, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en otro comunicado, respondió que Estados Unidos, decidió enviar el sistema Patriot a Eslovaquia, a solicitud de las autoridades.

Russian atrocities in the Kyiv region must be investigated and Russia itself must face new painful sanctions. Discussed that with @EmmanuelMacron. We also talked about negotiations and humanitarian aid to the blocked 🇺🇦 cities. Thank you, my friend, for your principled position.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2022