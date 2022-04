Biden regula las armas caseras para eliminar las «ghost guns»

Washington, DC.- El presidente Biden anunció, este lunes, la nueva medida para regular la fabricación casera de armas, mejor conocidas como ghost guns o armas fantasmas, por la ausencia de seriales y que además se prefieren para ocasionar los tiroteos masivos.

Por su parte, el mandatario proclamó la defensa de esta medida desde los jardines de The White House, rodeado por supervivientes de tiroteos, padres que hijos asesinados y activistas para el control de armas.

Del mismo modo, Biden precisó, “Esta es el arma. No es difícil de montar. Un poco de taladro en casa y no lleva mucho tiempo. Cualquiera puede pedirla por correo. Cualquiera”.

En este sentido, las «armas fantasmas», reciben ese nombre porque son armas imposibles de rastrear por las fuerzas de seguridad. De esta manera, la medida de Biden entrará en vigor en cuatro meses, o 120 días.

De manera que, esta nueva medida reemplaza la ley de definición de arma bajo la ley federal, que incluirá las piezas y todas aquellas hechas con impresoras 3D.

