Más de una decena de congresistas demócratas arrestadas en EE. UU.

Washington, DC.- Al menos 16 congresistas demócratas fueron arrestadas este martes mientras protestaban a favor del derecho al aborto, frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde también fueron detenidas 18 otras personas.

Inclusive, la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, fue arrestada por agentes de la United States Capitol Police en Washington DC., argumentando el bloqueo al tráfico frente al Supremo.

De esta manera, Ocasio-Cortez fue escoltada fuera de la zona por estos agentes, mientras llevaba las manos a la espalda. Frente a esta situación se llegó a especular que había sido esposada.

Por otra parte, Ayanna Pressley, Jackie Speier, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Nydia Velázquez, legisladoras demócratas, corrieron la misma suerte que Ocasio-Cortez.

Proud to march with my Democratic colleagues including ⁦⁦@DemWomenCaucus⁩ members, and get arrested for women’s rights, abortion rights, the rights for people to control their own bodies and the future and our democracy! #BansOffOurBodies #WeWontGoBack pic.twitter.com/tnSlo7hvXf

— Jackie Speier (@RepSpeier) July 19, 2022