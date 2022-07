arrestan-a-congresista-de-nc-durante-protesta

Charlotte, NC.- Alma Adams, de Carolina del Norte, figura entre los congresistas arrestados el martes durante una protesta en el Capitolio, en Washington, en favor del derecho al aborto.

Poco después del inicio de la protesta se pudieron ver imágenes varios de los congresistas arrestados siendo escoltados por la policía.

This is Congresswoman Adams’ staff. She was just arrested protesting for abortion rights and reproductive justice at the Supreme Court. More information as it develops. pic.twitter.com/Z8Ioi8D7Og

En total más de 30 personas quedaron arrestadas, incluidas más de una docena de congresistas.

Una foto publicada por el equipo de Alma Adams muestra a la congresista con un sombrero y a otra persona de identidad desconocida siendo trasladadas por un oficial.

Ver más: Manifestaciones a favor y en contra derecho al aborto en EE. UU.

La Policía del Capitolio informó en Twitter la detención de 17 legisladores y 35 personas en total. El argumento obstrucción, hacinamiento e incomodidad.

La protesta en el Capitolio fue organizada por el Caucus Democrático de Mujeres. Expresó el desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular Roe vs Wade, con lo cual se eliminó el derecho federal al aborto.

Today, Rep. AOC was arrested along with other members of Congress outside the Supreme Court for protesting in support of abortion rights. #AbortionRightsAreHumanRights pic.twitter.com/gvj9J1o5ic

Entre los congresistas arrestados en Washington, además de Adams, figuran Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Jackie Speier (California), Bonnie Watson Coleman (Nueva Jersey) y Rashida Tlaib (Michigan).

Today, Congresswoman Escobar was arrested in front of the Supreme Court for proudly standing in defense of abortion access and reproductive freedom.

Our rights are on the line. #BansOffOurBodies pic.twitter.com/daL66p0LJD

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) July 19, 2022