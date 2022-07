Universidades ofrecerán acceso a la píldora abortiva

Los Ángeles, CA.- La universidades públicas de California ofrecerán acceso a la píldora abortiva en todos sus campus, tanto a estudiantes como trabajadores, con el propósito de evitar la saturación de las clínicas externas ante la llegada de pacientes de otros estados donde el aborto es ilegal.

Por su parte, tanto la Cal State como la University of California, se unieron en un compromiso de incluir la pastilla en el seguro médico de los estudiantes sin un costo adicional, antes del 1° de enero.

Ver más: Texas erosionó las opciones de aborto

Esta iniciativa es parte de las medidas del estado de California, considerado uno de los más progresistas del país. De este modo, este estado impulsa el acceso al aborto luego de que el Supremo lo haya derogado recientemente.

Pese a que la píldora abortiva en los campus ya estaba aprobada por una ley de 2019, la decisión del Supremo aceleró los planes de las universidades. Cabe destacar que estas instituciones universitarias tienen centros en Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

Thank you @POTUS for fighting to protect the right to choose! https://t.co/ilooGxcBeV

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 8, 2022