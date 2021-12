Los Ángeles se prepara para procesión de Nuestra Señora de Guadalupe

Los Ángeles, CA.- La Arquidiócesis de los Ángeles informó que celebrará la procesión y misa, número noventa, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego el próximo domingo 5 de diciembre.

Al mismo tiempo, la Arquidiócesis prevé que acudan fieles desde los tres condados del sur de California.

Ver más: Emma Coronel condenada en cárcel de EE. UU.

En un comunicado, la Arquidiócesis recordó que esta procesión se considera la más antigua de los Ángeles. La misma data de 1931, cuando los católicos mexicanos huyeron de la persecución del gobierno mexicano, durante la Guerra Cristera.

My dear brothers and sisters, Our Lady of Guadalupe brings Jesus to us. Help us bring Our Lady of Guadalupe through the streets of Los Angeles on December 5th!

Learn more about our @lacatholics 90th Procession and Mass.

Info here: https://t.co/wydrOcGH0v. #GuadalupeLA pic.twitter.com/rGEXLZvOCL

— Abp. José H. Gomez (@ArchbishopGomez) November 30, 2021