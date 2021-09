Larry podría convertirse en huracán de categoría mayor

Nueva York, NY.- El huracán Larry sigue fortaleciéndose al sur de las islas de Cabo Verde, en África. Asimismo, se espera que se convierta en huracán de categoría mayor, este viernes, en su avance hacia el oeste por aguas abiertas del Atlántico.

Larry presenta vientos máximos sostenidos de 80 mph (130 km/h), con ráfagas más fuertes, y se encuentra sobre el este del Atlántico, a 1.235 kilómetros (765 millas) del extremo sur de las islas de Cabo Verde.

Ver más: Ida deja al menos 42 muertos en inundaciones en nordeste de EEUU

Según el National Hurricane Center (NHC) de Estados Unidos, este sistema por ahora no representa peligro en tierra.

Sin embargo, se prevé que se convierta en un huracán de categoría mayor este viernes. Mientras, su posición es al oeste de las islas más al sur de Cabo Verde (África).

#GOESWest captured this view of western North America as the sun set yesterday evening. This dynamic shot shows thick marine layer clouds off California's coast, grayish billowing smoke from wildfires, and a swirling low pressure system over Canada. pic.twitter.com/e7I6qY7EB1

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 3, 2021