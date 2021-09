Ida deja al menos 42 muertos en inundaciones en nordeste de EEUU

Nueva York, NY.- El huracán Ida, que ha provocado una gran devastación en el sur de Estados Unidos y se ha degradado a tormenta. Asimismo, ha azotado en las últimas horas varios estados del nordeste del país.

De esta manera, Ida ha dejado al menos 42 fallecidos debido a las lluvias torrenciales, rápidas inundaciones y vientos huracanados.

Veintitrés muertos han sido notificados en Nueva Jersey, según datos hechos públicos por el gobernador de la región, Phil Murphy, quien apuntó que “la mayoría de los fallecidos son individuos que quedaron atrapados en sus vehículos por las inundaciones”.

En la ciudad de Nueva York, oficialmente se informó de al menos dice víctimas mortales. Concentrados en Queens, tres en Philadelphia (Pensilvania), tres más en el condado neoyorquino de Westchester y una en Connecticut.

