Tormenta tropical Ida sigue moviéndose al norte de EE. UU.

Miami, Fl.- Ida sigue moviéndose hacia el norte de EE. UU. ahora como una peligrosa tormenta tropical, con vientos sostenidos de 75 km/h (45 millas) y amenazas de marejada ciclónica.

Esto, luego de devastar como un potente huracán Luisiana, donde dejó al menos un muerto y más de un millón de clientes sin energía.

Asimismo, el sistema se mueve hacia el norte después de causar destrucción en viviendas, oficinas y hospitales y graves inundaciones. Además, de una marejada ciclónica principalmente en el sur de Luisiana y también en Misisipi.

El National Hurricane Center (NHC), detalló este lunes en su más reciente boletín que se prevé un movimiento más rápido hacia el noreste en las próximas horas.

We are aware of network issues that are causing long load times or issues accessing the NHC website and FTP server. Text advisories for #Ida and #Nora can also be accessed in the links provided in the following Public Information Statement:https://t.co/dtmaKchhTZ pic.twitter.com/VSVNGSSewK

— National Hurricane Center (@NWSNHC) August 27, 2021