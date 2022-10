La nota que dejó el tirador de St Louis High School

St. Louis, Missouri.- Orlando Deshawn Harris, tirador de la escuela de St. Louis y autor material del asesinato perpetrado este lunes en Missouri, dejó una nota en su vehículo donde decía que sus sentimientos de soledad «una tormenta perfecta para un tiroteo masivo».

De esta manera lo hizo conocer el comisionado de policía de la ciudad, Michael Sack, que además agregó que Orlando Deshawn Harris condujo hasta la St Louis High School, donde inició un tiroteo que dejó dos víctimas mortales y otras siete heridas.

Ver más: Nuevo mortal tiroteo en St Louis High School, Missouri

La primera víctima fue confirmada como una maestra de 61 años y un estudiante de 16 años. Así pues, Michael Sack explicó que la carta fue escrita a mano como una suerte de «manifiesto».

Leyó el comisionado Sack, «No tengo amigos». Siguió, «No tengo familia. Nunca tuve novia. Nunca tuve una vida social. He sido un solitario aislado toda mi vida. Esto fue la tormenta perfecta para un tirador masivo».

The shooting was reported after 9 a.m. at South Kingshighway and Arsenal Street. School doors were locked Monday morning and there were seven security workers on site, police said, but they would not indicate how the shooter got inside the building. https://t.co/CsfgUQ0aYF pic.twitter.com/xl4cidwau2

— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) October 24, 2022