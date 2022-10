Otro expolicía culpable en caso de George Floyd

Minneapolis, MN.- El expolicía de Minneapolis J. Alexander Kueng acusado por su relación con el asesinato, en el caso de George Floyd, se declaró culpable este lunes, cuando su juicio estaba a punto de iniciar, de acuerdo con un portavoz de la corte.

El expolicía de Minneapolis se declaró culpable de un cargo de complicidad en homicidio involuntario en un tribunal estatal. Tomando en cuenta que J. Alexander Kueng, fue uno de los tres oficiales que no intervinieron mientras Derek Chauvin mató a George Floyd.

Hay que recordar que Derek Chauvin, un policía blanco, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos en mayo de 2020. De esta manera, el expolicía Chauvin asesinó a Floyd.

Los tres expolicías implicados fueron, previamente, condenados en un tribunas federal por privar a Floyd, un hombre negro y desarmado, de sus derechos civiles y sentenciados en julio entre 2 y medio y 3 y medio años de prisión.

Former Minn. police Ofc. J. Alexander Kueng pleaded GUILTY to state charges of aiding & abetting 2nd-degree manslaughter in the killing of George Floyd. pic.twitter.com/4i9NbMlcaF

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 24, 2022