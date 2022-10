Nuevo mortal tiroteo en St Louis High School, Missouri

St. Louis, Missouri.- The Police Department, City of St. Louis reportó un Nuevo mortal tiroteo en St Louis High School, en Missouri este lunes por la mañana, causando la muerte una mujer, una adolescente e hiriendo a seis personas más.

Aparentemente, un hombre armado irrumpió en la St Louis High School, aproximadamente a las 9 am. Esta situación obligó a los estudiantes a hacer barricadas en las puertas. Otros optaron por amontonarse en los rincones de las aulas, otros saltaron por las ventanas en busca de seguridad.

Ver más: Encontrada arma de fuego en escuela de Charlotte

Una de las testigos afirmó que estuvo cara a cara con el tirador antes de que su arma se atascara, situación que le permitió salir corriendo y escapar. Por otro lado, en una conferencia de prensa, el comisionado de la Policía, Michael Sack precisó que el tirador de Missouri cayó al enfrentarse a la Policía. Adelantó que tenía al menos 20 años de edad.

Kelvin Adams, superintendente de las Escuelas de St. Louis, reconoció que siete guardias de seguridad estaban en las instalaciones cuando empezó el tiroteo. Uno de los guardias se percató que el tirador estaba intentando abrir una puerta cerrada. Inmediatamente, el guardia notificó a las autoridades de la escuela y se contactó con la policía.

Read my full statement below regarding the heartbreaking school shooting at @CentralVPA this morning.

Our schools and other places of learning should be safe – period. The gun violence epidemic facing our students, teachers, and staff is a public health crisis. pic.twitter.com/lIj9cU1Luy

— Mayor Tishaura O. Jones (@saintlouismayor) October 24, 2022