La maestra de Maryland Keishia Thorpe gana el Global Teacher Prize

Bladensburg, MD.- El prestigioso premio internacional Global Teacher Prize 2021, designó a a maestra a Keishia Thorpe, una maestra de inglés de una preparatoria en Maryland como la «mejor profesora del mundo».

De esta manera, la docente del International High School Langley Park -de mayoría hispana- en el condado Prince George’s, fue anunciada como la ganadora del prestigioso premio internacional, valorado en $1 millón.

La maestra Thorpe fue seleccionada de entre más de 8,000 nominaciones y solicitudes provenientes de 121 naciones, según la organización.

De esta manera, Thorpe comentó durante la ceremonia, “La educación es un derecho humano y todos los niños tienen el derecho a tener acceso a ella”. Inmediatamente continuó, “Así que este reconocimiento no es solo sobre mí, pero sobre todos los soñadores que trabajan tan duro y se atreven a soñar para terminar con la pobreza generacional.”

Celebrating and honoring the work of @pgcps @IHSatLP Keishia Thorpe!

Thank you for your outstanding passion, dedication & commitment to our students. Your work makes an impact everyday on the positive trajectory of our young lives.@MdPublicSchools teachers – the world's best! https://t.co/XoAZ5aUVm1

— Maryland State Department of Education (@MdPublicSchools) November 11, 2021