Crímenes de odio en contra de latinos subió 20% en Los Ángeles

Los Ángeles, LA.- La Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles informó, este miércoles, que los crímenes de odio reportados en el condado en 2020 aumentaron 20% debido en su mayor parte a los delitos de odio racial, siendo la comunidad latina la segunda más afectada.

El informe anual indica que en 2020 en el condado fueron reportados 635 crímenes de odio. Lo que representa un aumento de 20% respecto al año anterior, y 61% fueron crímenes racistas. Siendo el mayor incremento registrado en los últimos 12 años.

Al mismo tiempo, los afroamericanos fueron quienes más sufrieron de estos ataques al ser víctimas de 42% de los delitos raciales.

Por su parte, la segunda comunidad más afectada es la latina, con 26% de los delitos de odio racial reportados. Al menos 106 crímenes de odio contra víctimas latinas fueron reportados en 2020, lo que equivale a un incremento de 58% respecto a 2019, cuando se reportaron 67 ataques de odio contra esta comunidad.

This report is another alarming reminder that we have a long way to go in building a more inclusive and just society. The LA vs. Hate initiative, which started through a motion I authored back in 2019, continues to be a critical tool for @CountyofLA to combat against hate. https://t.co/SZeTmA0D7V

— Hilda Solis (@HildaSolis) November 10, 2021