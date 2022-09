Ketanji Brown Jackson se suma a la Corte Suprema

Washington, DC.- Ketanji Brown Jackson, designado por el presidente Biden para escuchar los argumentos por primera vez, el lunes, como juez de la Corte Suprema donde se consideran una importante lista de casos, que serán revisados por los próximos nueve meses.

Los casos incluyen temas políticos de admisión conscientes de la raza, utilizadas por colegios y universidades para fomentar la diversidad de los estudiantes, derechos de voto, regulación ambiental, derechos religiosos y LGBT.

La profesora de derecho Allison Orr Larsen del College of William & Mary en Virginia declaró, «Dada la forma en que se está formando el expediente, no hay indicios de que este sea un término tranquilo para que se una el juez Jackson».

Por el momento la corte tiene una mayoría conservadora de 6-3 y Jackson se sumó al bloque liberal relegado a discusiones acaloradas en decisiones vitales. Por ejemplo, esta mayoría conservadora de la corte impulsó fallos anulando su precedente de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos.

Justice Jackson's investiture ceremony has concluded. After the ceremony, she took the traditional walk down the court's front steps, accompanied by the chief justice. She also shared a moment with her husband, Patrick, on the plaza after the ceremony. Photos by @katieleebarlow. https://t.co/FEKjZfZWC6 pic.twitter.com/R4zpgCSfNf

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) September 30, 2022