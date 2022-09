Estimaciones de la CBO sobre el plan del presidente Biden

Washington, DC.- La Congressional Budget Office (CBO) confirmó que el plan del presidente Biden, para cancelar parte de la deuda de préstamos estudiantiles tendrá un impacto de al menos $400 mil millones, considerada una cuarta parte de los fondos adeudados.

De este modo, al 30 de junio, 43 millones de beneficiarios tenían $1.6 billones en préstamos federales para estudiantes. De acuerdo con la CBO algunos fondos, cancelados con el plan de Biden, eventualmente habrían sido perdonados de todas maneras.

Además, la CBO estimó que el 95% de los beneficiarios cumplen con los criterios de elegibilidad de ingresos; y por lo menos, el 45% de estos beneficiarios elegibles por ingresos verán cancelada toda su deuda pendiente.

Para el mes de agosto, La Casa Blanca publicó su estimación de «flujo de caja» de pagos de préstamos perdidos de $24 millones al año. Lo que es lo mismo de $240 mil millones durante una década, lo que supone el 75% de los beneficiarios elegibles se presenten.

Ron Klain, jefe de gabinete de La Casa Blanca publicó en Twitter que la estimación de la CBO es un puntaje de 30 años, en vez de una estimación más normal de 10 años. Asimismo, aseguró que la CBO es consistente con la estimación de La Casa Blanca, «calcula el costo del primer año en $21 mil millones».

CBO estimates that the cost of outstanding student loans to the federal government will increase by about $400 billion because of an executive action canceling some debt. https://t.co/FgEHBn2XP6

— U.S. CBO (@USCBO) September 26, 2022