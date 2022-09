Georgia reemplaza equipos electorales manipulados en «acceso no autorizado»

Washington, DC.- Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, precisó que su oficina reemplazó algunos equipos electorales manipulados en un condado del sur del estado, por exfuncionarios quienes permitieron el acceso no autorizado a personas afectas al expresidente Donald Trump en las semanas siguientes a las elecciones de 2020.

Recientemente, las imágenes de video vigilancia se hicieron públicas donde se muestra a personas ajenas al proceso electoral, entrando a los equipos electorales del condado de Coffee para copiar software e información confidencial.

Por su parte, el medio The Washington Post informó que los expertor forenses que trabajaron para el abogado Sidney Powell, abiertamente pro-Trump, se dedicaron a copiar prácticamente todos los componentes del sistema de votación.

En su momento, Powell denunció fraude electoral tras las elecciones de 2020, sin embargo las elecciones federales y locales demostraron que era una denuncia inválida.

En este sentido, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger expresó, «Para disipar los temores avivados por los negadores de elecciones perennes y los teóricos de la conspiración, estamos reemplazando las máquinas electorales del condado de Coffee».

