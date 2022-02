Kamala Harris va a Múnich para reafirmar posición de EE. UU.

Washington, DC.- The White House informó, este miércoles, que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, viajará del 18 al 20 de febrero a Alemania con el propósito de participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, buscando recalcar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

El encuentro de la vicepresidenta de Estados Unidos se da en el marco de las tensiones orbitando alrededor de Ucrania, gracias a la «amenaza» de invasión de Rusia.

Por su parte, Sabrina Singh, portavoz adjunta expresó que Estados Unidos busca reforzar su «compromiso férreo» con los socios de la OTAN. De manera que, Estados Unidos reafirma, «los intereses compartidos en defender los principios que han garantizado la paz y seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial».

Del mismo modo, Kamala subrayará, «el respaldo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania». Pese a que The White House no puntualizó los líderes internacionales con qué sostendrá los acercamientos durante esta jornada diplomática.

