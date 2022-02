Fin de las mascarillas para cinco estados de Estados Unidos

Washington, DC.- Los mandatos de mascarillas en los colegios y espacios cerrados podría flexibilizarse, en las próximas semanas, a la par de que la variante ómicron va retrocediendo, para los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Oregón y California.

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, precisó que el uso obligatorio de las mascarillas en colegios y guarderías finalizará el 7 de marzo. Además, resaltó que la decisión es, «gran paso hacia la normalidad».

Lo propio hizo el gobernador de California, Gavin Newsom, que también remarcó que la orden de llevar mascarillas en interiores expirará el 15 de febrero. También, Kate Brown, gobernadora de Oregón aclaró que este mandato terminará el 31 de marzo.

Por su parte, los gobernadores de Connecticut y Delaware, tienen previsto finalizar esta orden, para el 28 de febrero y 11 de febrero, respectivamente. Ambos gobernadores, argumentaron esta decisión con el descenso de contagios del covid-19.

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.

Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.

Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.

Get vaccinated. Get boosted.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 7, 2022