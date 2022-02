Demócrata Stacey Abrams en el ojo del huracán mediático

Washington, DC.- La candidata demócrata aspirante a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, está en medio del huracán mediático luego de que apareciera en una foto sentada en una habitación llena de niños en edad escolar con mascarillas, mientras ella no usaba las mascarillas.

De esta manera, la controversia se originó mientras Stacey Abrams, visitaba el viernes la Escuela Primaria Glennwood que está ubicada en las afueras de Atlanta.

Así pues, la publicación de la foto fue por parte del director de la escuela donde publicó una foto de Stacy Abrams sentada. La misma está sonriente y rodeada de estudiantes. Lo que más resaltó de la imagen es que Abrams no tenía máscara mientras todos los niños contaban con su tapabocas.

Our opponents’ campaigns are about serving one man; our campaign is about building One Georgia. Join us https://t.co/Io9hBOzlrv pic.twitter.com/EpuIugEt3s

Inmediatamente, la directora de la escuela primaria Glennwood eliminó su tuit, aunque no contaba con que otros usuarios habían guardado la imagen, que luego republicaron en sus propias redes sociales.

Our opponents took a brief break from licking Trump's boots this weekend to issue baseless attacks, and it's more of their typical dishonest, wannabe tough guy fodder to distract from their failures. See the @staceyabrams campaign response here 👇 pic.twitter.com/zOoTvkKKQg

— Lauren Groh-Wargo (@gwlauren) February 6, 2022