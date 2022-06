Juez sentencia a Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo

Los Ángeles, CA.- A Naasón Joaquín García, líder mexicano de la Iglesia de la Luz del Mundo, le dictaron su sentencia, este miércoles en una corte de EE. UU, por 16 años y 8 meses, tras considerarse culpable por tres cargos de abuso sexual.

Luego de la audiencia que duró todo un día, Ronald S. Coen, juez de la corte de Los Ángeles, impuso la sentencia más alta posible por los tres cargos a tres víctimas menores de edad. Cargos, que el líder religioso de origen mexicano, de 53 años, se declaró culpable.

De esta manera, el magistrado notablemente molesto etiquetó a Naasón Joaquín García como «depredador sexual». En esa instancia le aplicó la condena de 16 años y 8 meses de prisión.

Líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García fue sentenciado a 16 años de prisión

El líder de La Luz del Mundo gracias a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía de California el viernes pasado, logró evadir un juicio por 19 cargos criminales; entre los cuales se suman violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

Una de las víctimas, identificada como Jane Doe 4, llorando exclamó, «Naasón y esta iglesia arruinaron mi vida». Además detalló que cuando la violaba, «Me decía que si no seguía sus órdenes, Dios me castigaría… Cuando me violaba me obligaba a dar las gracias una y otra vez”.

Por lo menos tres de las mujeres que testificaron contra el depredador sexual y líder de La Luz del Mundo, aseguraron que intentaron quitarse la vida luego de las violaciones y abusos. De hecho, aseguraron todavía tener problemas de salud.

Muchos consideran que la sentencia para Naasón Joaquín García fue injusta

Durante la audiencia, un Naasón Joaquín García vestido de naranja nunca se volteó a mirar a las mujeres mientras testificaron en su contra, por más de cinco horas. Incluso cuando las víctimas lo enfrentaron, por ejemplo una de las víctimas lo encaró, «Quiero que me escuches: Tú me destruiste. Me arrebataste todo».

Por ahora, el enfermo sexual deberá regresar a la corte, el próximo 18 de agosto, con la finalidad de definir la restitución monetaria que pagará a sus víctimas. Posteriormente, el Líder de La Luz del Mundo, estará obligado a registrarse como ofensor sexual luego de salir en libertad.

