Huracán Ian deja Florida mientras se dirige a Carolina del Norte

Charlotte, NC.- Mientras que Florida despide al huracán Ian, dejando atrás daños materiales multimillonarios, heridos y fallecidos, este sigue su camino hacia las Carolinas alertando a sus pobladores por la capacidad de esta fuerte tormenta que viene azotando al territorio continental de Estados Unidos.

Luego de pasar por Florida y dejar a millones de personas sin electricidad, el huracán Ian recuperó fuerzas antes de tocar tierra en Carolina del Sur, el viernes por la tarde.

Ron DeSantis, gobernador de Florida reconoció que hubo algunos fallecidos, sin embargo, advirtió que hay especulaciones antes de la confirmación oficial. Al mismo tiempo, el presidente Biden declaró que el paso del huracán Ian podría ser el más mortífero en la historia del estado.

Hurricane #Ian Advisory 29A: Ian Taking Aim At the Carolinas and Georgia With Life-Threatening Flooding, Storm Surge and Strong Winds. https://t.co/tW4KeFW0gB

En este sentido, el presidente Biden subrayó, «Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas».

Governor Cooper and Emergency Management officials will share an update on severe weather at 3:00 PM today.

Asimismo, el portavoz del departamento del alguacil del condado de Charlotte confirmó múltiples muertes, pese a que no tiene cifras comprobadas. Por el momento las autoridades del condado de Sarasota investigan dos posibles muertes por la tormenta.

I want to thank all the first responders, National Guard and Coast Guard members, and search and rescue personnel who are working to get Florida families to safety. I also want to thank everyone at FEMA and other federal personnel.

You represent the best of America. pic.twitter.com/mKe4EVPprx

— President Biden (@POTUS) September 29, 2022