declarado-estado-de-emergencia-en-nc-por-ian

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia en Carolina del Norte ante los impactos que se esperan de los restos del huracán Ian el fin de semana.

La medida, detallada en un comunicado, activa el plan de operaciones de emergencia del estado, ayuda con el transporte de combustible y suministros críticos, a los socorristas y a la industria agrícola y protege consumidores de la especulación de precios.

Cooper activó a unos 80 miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Norte para ayudar según sea necesario.

Según los pronósticos, Ian que el miércoles golpeó Florida como huracán de categoría 4, ocasionará fuertes lluvias y posibles inundaciones en Carolina del Norte.

Asimismo, se prevé vientos racheados, tornados aislados, condiciones marinas peligrosas también serán posibles y eventuales apagones.

Today, Gov. Cooper declared a State of Emergency in advance of Hurricane Ian's remnants moving through the state. A State of Emergency is needed so farmers and those preparing for the storm can quickly get ready for the heavy rain that is likely to fall.https://t.co/0CjnwFxPCQ pic.twitter.com/NfPiWYjjDO

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 28, 2022