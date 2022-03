Gobernador de Arizona firma ley de prohibición al aborto

Phoenxi, AZ.- El gobernador de Arizona, Doug Ducey, firmó la ley S.B. 1164, lo que se considera la segunda prohibición al aborto luego de la semana 15, tras ser aprobada en Estados Unidos en 2022, y la segunda oportunidad en ser rechazada.

Asimismo, la prohibición está basada en la ley de Mississippi, que actualmente se encuentra en consideración de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En este sentido, la restricción que se considera inconstitucional, justo antes de los dos meses de la línea de viabilidad establecida, también criminaliza a los proveedores de esta práctica.

Asimismo, las amenazas van desde multas, suspensiones y, en casos, hasta el encarcelamiento. Pese a esto, la ley entrará en vigor 90 días después de la finalización de la sesión legislativa.

We also affirmed Arizona’s commitment to protecting the lives of preborn children with the signing of S.B. 1164. The bill prohibits a physician from performing an abortion past 15 weeks gestation, except in a medical emergency. 3/

— Doug Ducey (@DougDucey) March 30, 2022