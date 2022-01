Supreme Court frena por tercera veto al aborto

Washington, DC.- El Supreme Court of the United States, por tercera vez en el último semestre, volvió a frenar la implementación de la ley que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, en Texas.

Asimismo, los seis jueces conservadores de la corte, se mostraron en una sola voz en su decisión de no actuar en el caso. Por el contrario, los magistrados más progresistas expresaron su desacuerdo.

Ver más: A partir de este sábado nueva normativa para entrar a Estados Unidos

Por su parte, la jueza progresista Sonia Sotomayor, expresó, «Este caso es un desastre para el Estado de derecho y supone un grave perjuicio para las mujeres en Texas». Además, prometiendo más acciones dijo, que no se quedará «callada mientras un estado sigue anulando la garantía constitucional».

Anteriormente, el Supremo permitió que continuará el veto de Texas, luego de que entrara en vigor en el mes de septiembre, sin embargo, lo hizo de nuevo en diciembre. Aquí, el caso de la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una con mayor tilde conservadora del país.

The Supreme Court is considering a case that could take away the right to abortion. We need your help to protect the right to safe, legal abortion — learn how you can fight back: https://t.co/ku5mCNii8z #BansOffOurBodies pic.twitter.com/w8Kn66xa5C

— Planned Parenthood (@PPFA) January 18, 2022