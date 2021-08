Gobernador Cooper emite el estado de emergencia por tormenta Fred

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper emitió un estado de emergencia para activar el plan de operaciones de emergencia del estado. Quien, en respuesta a la tormenta tropical Fred, ha restringiendo el transporte para facilitar la labor de los socorristas y la industria agrícola.

Así expresó el gobernador, “Este estado de emergencia permitirá a nuestros socorristas ingresar rápidamente a nuestras comunidades afectadas para salvar vidas. Restaurar la energía, remover escombros y traer suministros”.

Flooding is one of the deadliest types of hazards NC experiences. Stay safe and DO NOT walk on or drive onto flooded roadways. Entering a flooded area risks your life and the lives of people that may be sent to rescue you. #TurnAroundDontDrown pic.twitter.com/iITm4Gvmdu

— NC Emergency Management (@NCEmergency) August 18, 2021