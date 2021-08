Caldor Fire se expande y obliga orden de evacuación

California, SC.- El caldor fire se expande rápidamente por el norte de California. Lo que ha provocado, evacuaciones obligatorias para los residentes del condado El Dorado, que alberga más de 190mil personas.

El fuego, se inició este sábado, cerca de la aldea de Omo Ranch y ha crecido sin contención a más de 30mil acres.

Ver más: Greenville arrasado por el incendio Dixie

Asimismo, el incendio es considerado ahora el segundo incendio forestal más grande en California después de crecer más de 23,500 acres este martes.

Today, over 10,300 firefighters remain on the frontlines of 12 active large wildfires that have burned over 1.3 million acres. Get the latest on these incidents at: https://t.co/jBh7Rim5k6 pic.twitter.com/Mw0GlclYBF

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 18, 2021