Tormenta tropical Fred podría pasar por EE. UU.

Florida, Fl.- La tormenta tropical Fred se formó, el martes por la noche, frente a la costa de Puerto Rico. Convirtiéndose en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021.

Según, el National Hurricane Center (NHC), informó que el marte en la noche, la tormenta estaba a unos 70 kilómetros al sur-suroeste de Ponce, Puerto Rico, con vientos sostenidos de 65 kmh.

Asimismo, las advertencias de tormenta tropical están vigentes para Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y partes de la República Dominicana.

Here are the 5 PM AST Wednesday, 11 August Key Messages for Tropical Storm #Fred.

More info: https://t.co/vbprzkjSVW pic.twitter.com/PmOOVxGe3D

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 11, 2021