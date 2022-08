Fuertes lluvias en Texas rompe récords

Dallas, Texas.- Las históricas y fuertes lluvias que está sufriendo en las últimas horas Dallas, Texas ha generado repentinas inundaciones, colapsando varias vías principales en la región.

Por ejemplo, algunas zonas en Dallas-Forth Worth recibieron más de 25.4 centímetros de lluvias (10″), en las últimas 24 horas. Considerándose como un evento que pasa cada 1000 años, según opinan los medios locales.

De este modo, el National Weather Service (NWS) emitió una alerta de otras posibles inundaciones, y la extendió hasta el lunes a las 20.00 hora local (01.00 GMT del martes).

En este sentido, se esperan entre 5 y 12 centímetros (2″ a 5″) de lluvia en el área de Dallas-Forth Worth. El pronóstico de fuertes lluvias anuncia hasta 20 centímetros (8″), en otras zonas de la ciudad.

We've broken several records at DFW Airport following the significant rain event over the past 24 hours. August 21st-22nd, 2022, is now the second wettest 24-hour period, coming in at 9.19"! That's only 0.38" shy of the #1 record. Daily records were also broken for 8/21 and 8/22. pic.twitter.com/8Ze02IxNGt

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) August 22, 2022