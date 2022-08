Decenas de muertos por inundaciones en Kentucky

Frankfort, KY.- El regreso de las lluvias a Kentucky ha ocasionado inundaciones con el trágico resultado de 30 muertos en la última semana, según cifras del gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear.

En este sentido, el gobernador Beshear resaltó que hay cientos de personas desaparecidas. Por esta razón, las autoridades creen que la lista de muertos puede seguir aumentando proporcionalmente a las labores de búsqueda y rescate.

Por su parte, el National Weather Service (NWS), tanto al centro, sur y este de Kentucky mantiene alertas de inundaciones. Al tiempo, se prevé que más lluvias torrenciales seguirán este lunes y martes.

Lo propio hace la prensa local, mencionando que las fuertes trombas de agua, originadas por las lluvias han destruido estructuras eléctricas, puentes, carreteras y viviendas. De hecho, parte de la zona sigue sin cobertura telefónica, pese a que se está restableciendo de a poco.

Today is going to be another dangerous weather day for Eastern Kentucky, with more rain expected in the region through this evening. Isolated flash flooding and damaging winds are possible and we urge everyone in hard-hit areas to seek shelter on higher ground. 1/2 pic.twitter.com/jUj4s5gfRJ

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022