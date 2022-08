Rayo impactó en The White House y dejó tres fallecidos y otros heridos

Washington, DC.- Un rayo impactó cerca a The White House, este jueves, dejando un saldo mortal de tres personas fallecidas, entre ellos una pareja de turistas que celebraban su 56 aniversario de bodas, así lo confirmó la Policía Municipal.

El rayo impactó en medio de una repentina tormenta de verano cerca de la Estatua Ecuestre del séptimo presidente del país, Andrew Jackson. La misma está ubicada en el Parque Lafayette, al norte de The White House.

Además, cuatro personas más; dos hombres y dos mujeres fueron heridos de gravedad. Así lo relató, este jueves por la noche, el portavoz del cuerpo de Washington Fire Department, Vito Maggiolo.

Se especula que los cuatro heridos estaban refugiados de la lluvia debajo de algunos árboles cuando impactó el rayo. De hecho, estaban tan cerca de La Casa Blanca que los agentes que patrullan en el parque y agentes del Servicio Secreto fueron los que le dieron asistencia médica.

We are saddened by the tragic loss of life after the lightning strike in Lafayette Park. Our hearts are with the families who lost loved ones, and we are praying for those still fighting for their lives.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) August 5, 2022