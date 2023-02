Familia demandó a Snapchat por sobredosis de su hijo

Mesa, AZ.- Una familia de la ciudad de Mesa en Arizona demandó a la red social Snapchat tras la muerte de su hijo por una sobredosis accidental de fentanilo, y parte de la acción legal de los abogados de la familia de Zach Plunk se basa en argumentar que la red social actúa como una app de acceso a los traficantes de drogas.

Se dice que Plunk de 17 años era jugador de fútbol americano en el Hamilton High School que tras una lesión compró lo que creía era percocet, por medio de Snapchat. Sin embargo, las autoridades señalan que fue una falsificación mezclada con fentanilo que mató a Plunk.

Ver más: Padres acusados por drogar a bebé de 10 meses con metanfetamina

Matthew Bergman, del Social Media Victims Law Center en representación de la familia Plunk en esta batalla legal precisó, «Esta es una historia trágica de un chico de 17 años que tomó una mala decisión, pero no una que debería haber acabado con su vida».

Asimismo Bergman añadió, «Fue una tragedia que nunca tuvo que ocurrir. Simplemente decimos que Snapchat es responsable de lo que ocurre en su plataforma, cuando sabe perfectamente que se utiliza para facilitar el tráfico de drogas».

Rough news- former Arizona high school RB Zach Plunk has passed away. He played at Nipomo High in California last season. pic.twitter.com/L6CyXx0TiU

— ArizonaVarsity.com 🔥PREPS🔥 (@AZHSFB) August 17, 2020