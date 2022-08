Padres acusados por drogar a bebé de 10 meses con metanfetamina

Georgia, TX.- La Police de Johns Creek en Georgia, en Atlanta acusó a los padres de un bebé de 10 meses, luego de descubrir metanfetamina y anfetamina en el organismo del infante.

Inclusive, las autoridades de Johns Creek, fueron más allá al detallar que también le habían aplicado un medicamento para revivirlo, justo antes de que la policía llegara al lugar del trágico suceso.

Se sabe que el Narcan es un medicamento con receta, que regularmente se utiliza para el tratamiento de una emergencia por sobredosis de drogas. Además, se puede usar cuando el paciente tiene incapacidad para responder.

Algunas de las acusaciones que enfrentan los padres del bebé de 10 meses pasan por crueldad hacia los niños en segundo grado. También le suman la tenencia de objetos relacionados con drogas y conducta imprudente.

