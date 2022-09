Incremento de prohibiciones de libros en Estados Unidos

Nueva York, NY.- Grupo de escritores PEN America anunciaron que las prohibiciones de libros en Estados Unidos se aceleraron durante el año escolar 2021-2022, en parte a los grupos de defensa que solicitaron a las escuelas públicas que eliminen más de 1.600 libros.

Este informe reveló que hubo 2532 prohibiciones de libros que afectaron a 1648 títulos en por lo menos 5000 escuelas, lo que es igual a 4 millones de estudiantes. Del mismo modo, la investigación encontró 1000 prohibiciones de libros más que las documentadas en el informe preliminar de abril

En este sentido, PEN America adelantó que el rápido aumento se da justo cuando un número creciente de grupos se centran en libros enfocados en temáticas raciales o LGBTQ.

De este modo, el informe detectó por lo menos 50 grupos que siguen presionando por la prohibición de libros, de estos la gran mayoría se formaron desde 2021. Según el informe, la batalla estará liderada por los movimientos políticos originados de la pandemia por el covid-19.

Jonathan Friedman, autor principal del informe detalló, «Este movimiento que se acelera rápidamente ha resultado en que más y más estudiantes pierdan el acceso a la literatura que los prepara para enfrentar los desafíos y las complejidades de la ciudadanía democrática».

