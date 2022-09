«Acuerdo tentativo» en The White House en torno a la huelga de trenes

Washington, DC.- Con el motivo de evitar una huelga de trenes, The White House anunció que llegaron a un «acuerdo tentativo» lo que podría disipar el temor de las interrupciones en la cadena de suministros que afectaria negativamente a la economía de Estados Unidos.

En un comunicado, el presidente Biden resaltó que este «acuerdo tentativo» no solo evita consecuencias económicas de peso, sino que es una oportunidad, «para los miles de trabajadores ferroviarios que han trabajado de forma incansable durante la pandemia».

Ver más: EE. UU., a las puertas de una huelga de transporte ferroviario

En este sentido, el presidente de Estados Unidos subrayó, «Estos empleados ferroviarios tendrán un salario mejor, mejores condiciones labores y tranquilidad sobre los costes de su atención sanitaria: todo ello ganado con esfuerzo».

Sobre el «acuerdo tentativo» Biden recalcó que es, «una victoria para las compañías» del sector. Este podría mantener y contratar a más trabajadores en la medular industria que es, «la espina dorsal de la economía estadounidense en las próximas décadas».

Amtrak is working to quickly restore canceled trains and reaching out directly to impacted customers to accommodate on first available departures. Visit https://t.co/Bdp20oXtFZ for the latest updates.

— Amtrak Alerts (@AmtrakAlerts) September 15, 2022