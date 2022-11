Estados Unidos aprobó proyecto de ley que protege al matrimonio igualitario

Washington, DC.- El Senado de Estados Unidos aprobó, este martes, un proyecto de ley que protege el derecho al matrimonio igualitario a nivel federal, lo que restaría para su promulgación sería la aprobación de la Cámara de Representantes para ser presentado ante el presidente Biden.

Este proyecto de ley de protección al derecho del matrimonio igualitario nace ante el temor de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ponga una traba a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Este proyecto de ley fue aprobado por 61 votos a favor y 36 en contra. Sin embargo, ya la Cámara de Representantes para el mes de julio, había aprobado un documento similar. El mismo fue apoyado por todos los demócratas y 47 republicanos. El próximo trámite es votar nuevamente para unificar ambos documentos.

Las declaración de Biden frente a este hecho histórico fue, «Estados Unidos está a punto de reafirmar una verdad fundamental: el amor es amor y los estadounidenses deben poder casarse con la persona que aman».

Today's bipartisan Senate passage of the Respect for Marriage Act proves our nation is on the brink of reaffirming a fundamental truth: love is love.

I look forward to the House passing this legislation and sending it to my desk, where I will proudly sign it into law.

— President Biden (@POTUS) November 30, 2022