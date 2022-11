Prohibición del aborto en Georgia entra en vigor

Atlanta, GA.- La Corte Suprema de Georgia suspendió la prohibición del aborto de seis semanas y entra en vigencia al tiempo que sigue la apelación del estado que fue bloqueada la semana pasada donde se prohíbe el aborto desde las primeras semanas de embarazo.

De este modo, el tribunal rechazó la solicitud de los proveedores de servicios de aborto en un aviso de 24 horas antes de restablecer la prohibición. En este momento, las pacientes en las salas de espera están siendo rechazadas viéndose obligadas a buscar atención médica en otros centros.

Robert McBurney, juez de la corte superior de Fulton, explicó que «según la Constitución de Georgia, las leyes que violan la Constitución de Georgia o de los EE. UU. cuando se aprueban quedan nulas para siempre».

Por el contrario, si la legislatura desea prohibir el aborto, debe aprobar una nueva ley. Así lo explicó el juez McBurney en su orden, «en el intenso resplandor de la atención pública que, sin duda y de manera adecuada, atenderá un debate tan importante y consecuente».

“We know our fight for reproductive justice in this state is going to have to continue, but we are taking the time to really sit in this victory. We are seeing reproductive justice show up in a way that is really powerful.” SisterSong's @monicarsimpsonhttps://t.co/xp1Vnh1ky4

— SisterSong (@SisterSong_WOC) November 23, 2022