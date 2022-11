¿Huelga ferroviaria a la vuelta de la esquina?

Nantucket, MA.- El presidente Biden confesó que su administración está involucrada en negociaciones para evitar una inminente huelga ferroviaria en el país, lo que podría conllevar al cierre de las cadenas de suministro en todo el país.

En declaraciones a los periodistas, frente a una estación de bomberos en la isla de Nantucket, Massachusetts, por la festividad del Día de Acción de Gracias, Biden no llegó a ofrecer detalles sobre las conversaciones debido a que, «el medio de las negociaciones».

En este sentido, Biden precisó, «Mi equipo ha estado en contacto con todas las partes, y en (una) sala con las partes y todavía no me he comprometido directamente porque todavía están hablando».

La National Retail Federation y la National Association of Manufacturers (NAM) junto a más de 300 grupos, instaron al presidente Biden en octubre a involucrarse para evitar una huelga del sector. Huelga que podría traer consecuencias irreparables al sector alimentos y combustibles.

A nationwide freight #railstrike is looming if a deal on a new labor contract is not finalized by Thursday, Dec. 8. Contact Congress now and tell them to step in and prevent a rail strike. https://t.co/eFq2GsxQNB pic.twitter.com/sf25caWQQE

— National Retail Federation (@NRFnews) November 23, 2022