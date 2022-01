Empresas privadas en EE. UU. toman medidas frente a ómicron

Nueva York, NY.- El impacto de casos de covid-19, especialmente en Nueva York, por la nueva ola de la variante ómicron, llevó a muchas empresas privadas a considerar el teletrabajo como la mejor estrategia para restar terreno a los contagios, y no disminuir el ritmo productivo.

Una encuesta de la consultora Gartner, considerada una de las empresas consultoras y de investigación de las tecnologías de la información más importantes a nivel mundial, consideró que antes de Navidad un 44% de empresas estadounidenses había extendido sus fechas de regreso.

Por ejemplo, la capital económica de Estados Unidos fue el gran epicentro del covid para marzo de 2020. Sin embargo, Nueva York vuelve a registrar récords de contagios, cuando este sábado hubo 85.000 casos. Mientras que las hospitalizaciones llegaron a 9500 por día.

De manera que, las empresas privadas están tomando la decisión de recoger a sus empleados al formato de trabajo a distancia o teletrabajo. Por lo menos, en la primera semana luego de las vacaciones navideñas.

