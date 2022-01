LAUSD ordena pruebas obligatorias de covid-19

Los Ángeles, CA.- Los Angeles Unified School District (LAUSD) anunció, a sus estudiantes y personal, realizarse pruebas obligatorias de covid-19 antes de la vuelta a clases presenciales en las escuelas, fijada para el próximo 10 de enero luego de las vacaciones de invierno.

De esta manera, el LAUSD intenta contrarrestar el incremento de casos reportados de contagio de la variante ómicron. Al mismo tiempo, forma parte de la estrategia de emergencia para identificar infectados antes de regresar a clases.

Asimismo, la superintendente interina del LAUSD, Megan Reilly, expresó directamente a los estudiantes y personal, “Mantener nuestras escuelas seguras es una de las principales prioridades para el Distrito Unificado de Los Ángeles”.

All students and employees will be required to have proof of a negative COVID-19 test in order to come onto campus on January 11. Employees and students can get a baseline test beginning Monday, January 3, 2022.

— Los Angeles Unified (@LASchools) January 3, 2022