Washington, DC.- EE. UU., prevé mantener los colegios abiertos a los estudiantes y empleados, sin embargo, reconoció que puede haber algunas dificultades con el inicio de año gracias al aumento de casos de covid-19.

Así lo expresó, Miguel Cardona, secretario de Educación de EE. UU., este domingo, en una entrevista televisiva.

Asimismo, lo declaró Miguel Cardona, «Hemos sido muy claros: nuestra expectativa es que las escuelas estén abiertas a tiempo completo para que los estudiantes acudan en persona. Recordamos el impacto de los cierres de colegios del pasado año».

Testing programs are an important tool in keeping schools open & our classrooms safe. pic.twitter.com/YuiQVYjim8

— Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) January 1, 2022