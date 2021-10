El secretario de DHS, Alejandro Majorkas, positivo para covid-19

Washington, DC.- El secretario de Department of Homeland Security (DHS), Alejandro Mayorkas, que está vacunado contra el covid-19, dio positivo al virus, este martes por la mañana, según la portavoz del departamento, Marsha Espinosa.

La portavoz Espinoza, declara, «El secretario Mayorkas dio positivo esta mañana al covid-19 después de hacerse una prueba como parte de los protocolos rutinarios previos a los viajes».

Ver más: Se estrelló avión en Texas y todos sobreviven

Además agrega el comunicado, «El secretario Mayorkas solo experimenta una leve congestión; está totalmente vacunado y se aislará y trabajará en casa según los protocolos de los CDC y el consejo médico. El rastreo de contactos está en marcha».

Por su parte, Mayorkas tenía previsto viajar a Colombia esta semana junto con el secretario de Estado Antony Blinken, pero ahora trabajará desde casa. Durante su estancia en Bogotá, Blinken tenía previsto codirigir una reunión entre funcionarios del gobierno para abordar cuestiones de migración con socios regionales.

Secretary Mayorkas tested positive this morning for COVID-19 after taking a test as part of routine pre-travel protocols. He is experiencing only mild congestion; he is fully vaccinated and will isolate and work at home per CDC protocols and medical advice.

Recientemente, en julio, Mayorkas trabajó en línea después de entrar en contacto con un empleado del DHS que posteriormente dio positivo en la prueba de covid-19. En ese momento, no tenía síntomas y salió negativo en dos pruebas.

The actions we take are founded on the pillar of partnership. Partnering with communities and groups everywhere to prevent tragedies from occurring, responding ably when they do, building resilience, and safeguarding our rights and liberties. #EradicateHate https://t.co/MtBjEnduFc

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) October 19, 2021