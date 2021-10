EE. UU. emite el primer pasaporte con marcador de género «X»

Washington, DC03.- El Department of State (DOS) anunció, este miércoles, la emisión del primer pasaporte estadounidense con un marcador de género «X», mientras busca implementar políticas incluyentes de género.

Para el mes de junio, El DOS informó que actualizaría sus procedimientos para permitir que los solicitantes seleccionen por sí mismos su marcador de sexo para los pasaportes. Además, aclaró que «ya no requerirá certificación médica».

Ver más: Indocumentados también son elegibles para asistencia de $1000 mensuales

Asimismo, el portavoz estatal Ned Price en un comunicado, «Como anunció el secretario en junio, el Departamento permitirá la adición de un marcador de género X. Para personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género, que soliciten un pasaporte estadounidense o CRBA».

Al mismo tiempo, declara, «Quiero reiterar, con motivo de la emisión de este pasaporte. El compromiso del Departamento de Estado de promover la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI+».

.@StateDept continues to take steps to demonstrate our commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people – including LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/39tqEgJiNo

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 27, 2021