Indocumentados también son elegibles para asistencia de $1000 mensuales

Los Ángeles, LA.- La ciudad de Los Ángeles lanzó, este miércoles, un programa piloto de asistencia que entregará $1.000 mensualmente, durante un año a familias de bajos recursos, siendo la primera iniciativa de este tipo en Estados Unidos.

Asimismo, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, hizo el anuncio del programa de BIG: LEAP, con el que se ayudará inicialmente a más de 3.200 hogares de bajos recursos.

Al mismo tiempo, Garcetti explicó que el programa está dirigido a familias a las que se les hace “difícil” cubrir las necesidades básicas y no pueden llegar a fin de mes.

De igual forma, el alcalde amplió, “Este programa es una inversión pequeña pero constante en un concepto simple: cuando se brindan recursos a las familias que están luchando, se les puede dar un respiro para lograr sus metas (en salud, vivienda, comida)».

Proud to launch BIG:LEAP, the largest guaranteed basic income pilot program in the nation.

Through this pilot, more than 3,000 families who've experienced hardship due to the pandemic will receive critical economic relief with an unconditional $1,000/month for one year. pic.twitter.com/AB8gjYHcKl

— MayorOfLA (@MayorOfLA) October 27, 2021