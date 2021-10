The White House y aerolíneas aseguran que mandato no afectará al sector

Washington, DC.- The White House junto a las aerolíneas American Airlines (AAL.O) y Southwest Airlines (LUV.N), anunciaron que a principios de diciembre cumplirían con el mandato de que los empleados se vacunen antes del 8 de diciembre a menos que reciban una exención religiosa o médica.

Por su parte, algunas aerolíneas y observadores de la industria habían temido inicialmente un éxodo de aerolíneas no vacunadas. También, de empleados del gobierno involucrados en viajes justo antes de la temporada navideña.

Ver más: Segunda rotura de tubería de agua en una semana en Charlotte

Sin embargo, las aerolíneas dijeron más tarde que eso no sucedería y citaron comentarios de la Casa Blanca esta semana.

Welcome back to the U.S.A.! 🌎 ✈️ International travel to the U.S. is opening up for fully vaccinated travelers from over 30 countries – including the U.K., Ireland, Brazil and more!

Start planning your trip today and check out the link to get prepared for the air!

— americanair (@AmericanAir) October 16, 2021