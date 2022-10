Dos hombres fueron víctimas de un ataque de oso pardo

Cody, WY.- Dos cazadores en Wyoming fueron atacados víctimas de un ataque «repentino y sorpresivo» de un oso pardo durante, este fin de semana, de acuerdo con las declaraciones de funcionarios estatales de caza.

Como respuesta, uno de los cazadores atacados en Wyoming fue trasladado en helicóptero a uno de los hospitales locales. Por su parte, el Wyoming Game and Fish Department detalló en un comunicado que el otro cazador fue también trasladado a un hospital cercano.

De manera que, el comunicado del Wyoming Game and Fish Department precisó, «Según la información inicial, parece ser un encuentro repentino y sorpresa con un oso pardo».

Are you planning to visit the #ShoshoneNF or a neighboring national forest this fall? It is important to plan ahead! Bears are in the #hyperphagia stage and are eating as many calories as possible this time of year, so you may come upon a bear in numerous places! #KnowBeforeYouGo pic.twitter.com/TIc0Q3vH1t

— Shoshone National Forest (@ShoshoneNF) September 25, 2022