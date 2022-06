Trágico destino del periodista Dom Phillips y Bruno Pereira

Dom Phillips colaborador del diario The Guardian , Bruno Pereira desaparecieron el 5 de junio pasado cuando navegaban en un río en el Vale do Javari , una región selvática próxima a las fronteras de Brasil con Perú y Colombia .

Para el momento de su desaparición, ambos habían viajado para recoger material, para alimentar un libro en que el periodista trabajaba, donde se documentaba sobre las amenazas que sufren los indígenas en la región.

Oficialmente, la Policía Federal de Brasil confirmó el asesinato de Phillips y Pereira. Hecho perpetrado por dos hombres que bajo confesión guiaron a las autoridades hasta un lugar espeso en la selva donde hallaron dos cadaveres. Por ahora, se espera la confirmación forense mientras que los supuestos autores están bajo arresto.

Our hearts are with the families & friends of Dom & Bruno – murdered for protecting the Amazon.

The latest in a growing series of brutal attacks against Indigenous communities & their lands in Brazil.

Bolsonaro has given the green light for this violence.#JusticeForDomAndBruno pic.twitter.com/36ScqubDp4

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) June 16, 2022