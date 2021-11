Demócratas deciden futuro político de Biden

Washington, DC.- El Partido Demócrata de EE. UU. debate intensamente sobre la continuidad de Biden como el candidato para mantener la presidencia de Estados Unidos, donde se considera su baja popularidad y su longevidad.

Para el mes de marzo, Biden anunció su idea de medirse en los comicios presidenciales para 2024.

Esta idea de reelección, fue validada en una rueda de prensa por la portavoz de White House, Jen Psaki, «Esa es su intención».

Según una media de sondeos nacionales, Biden goza de un índice de aprobación del 42.9% desde agosto. En gran medida, esta cifra es inherente a la ejecución de la presencia de Estados Unidos en Afganistán y el manejo del covid-19.

En cuanto a este amplio y último punto, se desprende la subida histórica de la tasa de inflación de Estados Unidos, que responde a los estragos de la pandemia que golpeó a las economías a nivel mundial.

