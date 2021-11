Biden toma acciones en contra de la violencia de género

Washington, DC.- El presidente Biden se comprometió, este jueves, a que su administración muy pronto pondrá en marcha un plan nacional de acción contra la violencia de género.

Asimismo, el compromiso se extiende al robustecimiento de la estrategia para la prevención y respuesta ante la violencia de género.

En una declaración con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente Bide declaró, «Eliminar la violencia contra las mujeres es un objetivo que debemos priorizar en todo lo que hagamos».

Por su parte, Biden muy oportuno consideró que la covid-19 trajo consigo una «pandemia en la sombra». Donde aumentó consideramente los casos de violencia machistas en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

